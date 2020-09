Napoli, Giuntoli: "Meret ha 3 anni di contratto e resta qui al 100%. Farà con noi l'ultimo step"

"Lozano? Nel 4-2-3-1 può esprimersi ancora meglio, siamo contenti e speriamo che continui così”.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Castel Di Sangro, ha risposto ad alcune domande legate al mercato dei partenopei. Si parte dalle voci sul possibile addio di Meret: "Ho letto diverse cose, non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto, siamo impegnati a fare altro. Vi posso dire che abbiamo avuto un incontro con l’agente, in un colloquio di 2 ore per 1 ora e 50 minuti abbiamo parlato di altro. Alex ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui e per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia, deve fare ancora uno step e può farlo con noi”.

Possibili affari con il Pescara?

“Col presidente Sebastiani c'è un ottimo rapporto sin dai tempi di Insigne, ci ha chiesto dei giocatori tra Ciciretti, Palmiero, Machach, Tutino, difficile in verità Tutino che ha davvero tante richieste, per gli altri ne possiamo parlare”.

Sarà un mercato con poca liquidità?

“Sì, è complicato, ma abbiamo una patrimonialità importante di tanti giocatori e quando non ce l'abbiamo il valore resta importante, come quello di Milik, nonostante la scadenza una punta regge il valore. Non abbiamo preoccupazioni, la rosa è ampia, è difficile ma siamo sereni”.

Questo ritiro ha rafforzato la posizione di Lozano o può andare ancora in prestito?

“Ha continuato il suo percorso di crescita iniziato con Gattuso. Nel 4-2-3-1 può esprimersi ancora meglio, siamo contenti e speriamo che continui così”.