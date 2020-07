Napoli, Giuntoli: "Non ci sono offerte vere per Koulibaly. Osimhen? Cerchiamo l'accordo"

vedi letture

Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo parla Giuntoli, diesse del club partenopeo, ai microfoni di DAZN. La partita e il mercato gli argomenti principali. Queste le sue parole:

Preoccupato dalla flessione del Napoli?

"Preoccupato un po' lo sono. Il nostro intento è di fare sempre bene. Siamo un po' arrabbiati, speriamo sia una crisi di passaggio".

Cosa farà Koulibaly il prossimo anno?

"In questo momento non ci sono offerte vere e proprie. Ha suscitato tanti interessi anche negli anni passati con offerte importanti. Non abbiamo fretta di decidere ora. Valuteremo con il giocatore il da farsi"

A che punto siete con Osimhen?

"In questo momento dobbiamo trovare un accordo con il nuovo agente. Ci interessa, ma non è così avanti come tutti pensano la trattativa"