Napoli, Giuntoli non molla Boga. Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar è l'alternativa

vedi letture

Il Napoli non molla Jeremie Boga. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport la missione non è semplice: Boga gioca nel Sassuolo ma il Chelsea può esercitare un diritto di recompra a 14 milioni per riportarlo a Londra. L'alternativa, si legge, porta il nome di Oussama Idrissi: olandese di nascita e marocchino di Nazionale, prima della sospensione dei campionato aveva strappato applausi in Olanda con la maglia dell'AZ Alkmaar, con 17 gol e 10 assist.