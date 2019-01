Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intesa virtualmente raggiunta per il rinnovo di Cristiano Giuntoli. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come sia ormai stato raggiunto l’accordo con il direttore sportivo che è pronto a firmare un contratto di altri tre anni per proseguire la sua esperienza in azzurra.