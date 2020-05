Napoli, Giuntoli sonda il terreno con Cellino per Joronen e Cistana

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sta sondando il terreno col Brescia per due giocatori che potrebbero tornare molto utili in vista della prossima stagione. Il primo nome è quello di Joronen. Gli azzurri hanno tre ottimi portieri, ma in caso di partenza di Meret, potrebbe essere proprio lui il sostituto. Per la difesa invece si punta Cistana, giocatore che potrebbe completare il reparto di Gattuso in caso degli addii di Koulibaly e Luperto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.