Napoli, Giuntoli: "Subita ingiustizia grave. Ancelotti? Ricorso difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole, dopo le tante polemiche che si sono scatenate dopo la gara contro l'Atalanta: "Quella di mercoledì è stata una grande delusione, abbiamo provato a non far sentire alla squadra questa cosa. L'ingiustizia che abbiamo subito è grave, il rigore era netto e non è stato assegnato. Doveva essere fischiato. Ancelotti è stato splendido, si è solo lamentato con il direttore di gara e reputiamo ingiusta la sua espulsione e la squalifica. Faremo ricorso anche se è quasi impossibile che venga accolto. Adesso guardiamo avanti, vogliamo fare una bella partita per portare punti a casa dall'Olimpico. Sarà una gara molto difficile, il livello del campionato italiano si è alzato e arriverà in fondo chi saprà gestire i momenti difficili".

Milik è tornato a segnare con regolarità. Prolungherà presto?

"Stiamo parlando con il suo entourage, vogliamo rinnovare il suo contratto di 5 anni e lui vuole restare. Ha passato un brutto periodo dal punto di vista fisico ma adesso sta tornando a segnare. È destinato a fare tanti gol".

Come sta andando Lozano?

"Sta pagando i tanti viaggi con la Nazionale, è stato pochissimo con noi ma in campo non sta facendo male. Può fare di più. Siamo molto contenti del mercato che abbiamo fatto e come prestazioni siamo avanti rispetto all'anno scorso".