Napoli, Giuntoli torna a parlare con l'agente di Vertonghen: ecco la proposta

Jan Vertonghen è tornato prepotentemente a essere un obiettivo per la difesa del Napoli. Il ds azzurro Giuntoli ha riallacciato i rapporti con il suo agente proponendo un biennale con opzione sul terzo per superare la concorrenza della Roma. Il difensore belga è in scadenza col Tottenham e si libererà a breve a parametro zero, fornendo una ghiotta occasione per l'acquisto di un giocatore di grande esperienza internazionale senza esborsi per il cartellino. A riportarlo è Tuttosport.