© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riporta il giornale spagnolo Mundo Deportivo, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta per volare in Spagna. Nelle intenzioni degli azzurri c'è quella di chiudere nelle prossime ore. Lobotka arriverà a Napoli in prestito dopo un pagamento di 3 milioni di euro dalla squadra azzurra, con un riscatto di acquisto di 17 milioni di euro che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo giugno.