Napoli, Giuntoli voleva Azmoun prima di Petagna ma il passaporto l'ha bloccato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli Giuntoli avrebbe preferito acquistare Azmoun prima di chiudere per Petagna. Il giocatore iraniano è un vero e proprio pallino per il dirigente azzurro, ma non avendo slot liberi per acquistare un extracomunitario a gennaio, ha virato sulla punta della SPAL.