Napoli, gli azzurri provano a mantenere la forma: esercizi in casa condivisi con i tifosi

"Mercoledì 18 marzo la ripresa degli allenamenti", è uno degli ultimi titoli sul sito ufficiale del Napoli. La seduta mattutina fissata per quel giorno, però, con ogni probabilità non avrà mai inizio. La nota del club azzurro è destinata ad aggiornarsi, probabilmente anche in tempi piuttosto brevi, considerando che la situazione generale va peggiorando e non c'è alcun margine, non solo per immaginare una ripresa dell'attività, ma anche della preparazione col rischio contagio altissimo tra gli atleti come testimoniano i casi che continuano ad arrivare dal mondo del calcio.

Gli azzurri continuano ad allenarsi a casa. Sui social in tanti condividono con i tifosi i loro esercizi quotidiani, in molti insieme alle proprie compagne, come Milik, Zielinski, Insigne, Callejon o Mertens, ieri ripreso mentre si allena sollevando una mega bottiglia di vino. Un modo anche per archiviare qualche critica ricevuta nei giorni scorsi per una corsa in strada, a Posillipo, dove abita. La squadra resta in stretto contatto con lo staff medico, l'aggiornamento è quotidiano tramite whatsapp. Un modo per valutare eventuali sintomi, fare il punto sul lavoro del giorno, mentre l'indicazione generale è di ridurre anche le quantità di cibo, considerando che con carichi leggeri, cyclette e tapis roulant è più difficile bruciare le energie di un allenamento vero. Ulteriori accorgimenti, dopo che verrà fatta chiarezza sul calendario in giornata e poi successivamente sull'eventuale ripresa della preparazione, aiuteranno a calibrare più seriamente la tabella di lavoro.