Napoli, gli occhi di Giuntoli su Idrissi dell'AZ: Boga resta nel mirino degli azzurri

Il Napoli pensa a Ousamma Idrissi per rinforzare le corsie laterali dell'attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Giuntoli sta seguendo da vicino il giocatore dell'Az Alkmaar che può giocare sia a destra che a sinistra e anche se la concorrenza è tanta, visti i suoi 17 gol e 10 assist in stagione, proverà a portarlo a Castel Volturno. Resta in piedi anche l'ipotesi Jeremie Boga, sempre in cima alla lista dei partenopei.