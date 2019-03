Napoli, gol ed entusiasmo per blindare il secondo posto prima dell'EL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli torna alla vittoria in campionato. Dopo il ko con la Juventus ed il pareggio col Sassuolo, la squadra di Ancelotti all'ultimo sforzo prima della sosta - mai accolta così positivamente dal tecnico - contro l'Udinese raccoglie i tre punti che valgono il +7 sul terzo posto, ora occupato dall'Inter, ed un +13 sul quinto della Roma. Numeri da consolidare ma che daranno serenità al momento della doppia sfida all'Arsenal che il Napoli vuole affrontare al meglio.

Non è però una passeggiata quella del Napoli, nonostante le difficoltà dell'Udinese. La squadra di Nicola sembra poter pungere in ripartenza, ma il Napoli passa con Amin Younes, sorpresa dell'undici titolare ed all'esordio da titolare, con un tiro a giro alla Insigne di cui ricorda anche la posizione in campo, stringendo da sinistra con grandi capacità negli spazi stretti. Alla mezz'ora arriva anche il raddoppio di Callejon, ma l'atteggiamento del Napoli resta troppo offensivo con i terzini aperti, gli esterni di centrocampo 'dentro' al campo a ridosso delle due punte. Ed infatti l'Udinese colpisce con la velocità di Pussetto e Lasagna: quest'ultimo e Fofana in 6' ristabiliscono il pareggio. Nella ripresa Ancelotti però rimanda in campo una squadra più equilibrata, 'blocca' Malcuit sulla linea di Koulibaly e Maksimovic, riporta Younes (poi sostituto da Verdi) e Callejon a dare ampiezza e copertura sugli esterni. Da quel momento l'Udinese non crea più pericoli, Milik fa il resto trovando il 3-2 di testa su angolo, mettendo la gara definitivamente sui giusti binari. Ed è Mertens a chiudere la gara, con un gran gol che lo sblocca e può valere tanto per il resto della stagione. Che ripartirà dopo la sosta recuperando anche elementi come Insigne e Fabian.