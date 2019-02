Napoli, Grassani: "Hamsik, il Dalian ha modificato condizioni e garanzie"

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha spiegato al quotidiano Tuttosport le ragioni dello stop alla trattativa col Dalian per Marek Hamsik. Secondo l'avvocato, "i termini, le condizioni e le garanzie non sono state rispettate, anzi modificate". La cifra pattuita non era cambiata, 20 milioni, e De Laurentiis era anche disposto a riceverla in due tranche, ma la trattativa s'è interrotta quando il Dalian ha modificato il titolo del trasferimento da "definitivo" a "temporaneo".