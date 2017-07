Napoli, Grassi in attesa: futuro tra Chievo e Crotone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli non lo ha convocato per il ritiro di Dimaro Folgarida e lui attende novità sul futuro. Alberto Grassi vive questi giorni in attesa di una svolta. Secondo Il Mattino il centrocampista classe '95 piace a Chievo Verona e Crotone, entrambi i club vogliono ingaggiarlo con la classica formula del prestito.