Napoli, Haaland incorona Koulibaly: "È tra i tre migliori difensori centrali al mondo"

vedi letture

"Credo che i tre migliori centrali del mondo siano Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly. Tutti e tre sono molto fisici, ma, allo stesso tempo molto intelligenti in campo". Ha le idee chiare Erling Haaland che, parlando ai media norvegesi, ha esaltato due fuoriclasse della retroguardia come Ramos e Van Dijk e insieme pure il difensore del Napoli che ha tanti estimatori in giro per l'Europa.