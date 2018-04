Napoli, Hamsik: "Adesso il distacco dalla Juve si fa pesante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marek Hamsik, capitano del Napoli, attraverso il suo sito ufficiale ha commentato il pareggio di San Siro contro il Milan. Dopo questo passo falso gli azzurri sono adesso a sei punti dalla Juventus capolista: "Abbiamo ancora 18 punti a disposizione, il distacco con la Juve adesso si fa pesante ma dobbiamo continuare a crederci fino a quando la matematica non ci darà per sconfitti. Il pareggio contro il Milan lascia l'amaro in bocca, soprattutto ripensando alle tante occasioni create rispetto ai rossoneri. Non ci resta che pensare alla prossima gara contro l'Udinese dobbiamo dimenticare San Siro e concentrarci sul prossimo obiettivo. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi azzurri presenti a San Siro".