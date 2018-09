Napoli, Hamsik al 45': "Adesso non sto giocando davanti la difesa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Doppio vantaggio per il Napoli sul Torino quando siamo giunti alla fine del primo tempo. All'intervallo Marek Hamsik, capitano azzurro, è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo iniziato molto bene, con un bel possesso e tante occasioni. Negli ultimi dieci minuti siamo mancati e non deve succedere. Nuovo ruolo? Si è scritto tanto, adesso non sto giocando davanti la difesa".