© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo il Napoli è in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria. Marek Hamsik, capitano azzurro, è intervenuto dopo il duplice fischio al microfono di Sky Sport: "Stiamo facendo una bella partita, è tosta perché la Samp prova a farci giocare male. Abbiamo trovato tante conclusioni, cosa mancataci nelle altre partite. Abbiamo segnato due gol e farne altri ora, non dobbiamo fermarci. Assist? Abbiamo fatto una bella azione tutti insieme".