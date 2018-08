Napoli, Hamsik: "Ancelotti ha fatto capire perché ha vinto tanto"

© foto di Federico Gaetano

Nell'intervista concessa oggi al Corriere dello Sport, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha spiegato il motivo per cui è difficile vincere lo Scudetto. "Per la semplice ragione che ci sono squadre molto forti, squadre costruite da anni per vincere in Italia. Squadre che ora sembrano costruite persino per vincere in Europa", ha detto il numero 17 azzurro che ha poi proseguito parlando del nuovo allenatore: "Siamo tutti soddisfatti di Ancelotti. Il mister ci ha fatto capire, in poche settimane, di essere una persona stupenda, aperta. Ci dà tanti consigli, è molto simpatico e sta lavorando molto bene. Non per caso ha vinto dovunque è stato, in Europa".