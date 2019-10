Napoli, Hamsik caricherà i compagni negli spogliatoi prima dell'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik cercherà di dare la carica al Napoli prima della sfida con l'Atalanta. Come noto, l'ex capitano tornerà al San Paolo per la sfida di domani sera. Prima della partita, scrive Il Mattino, lo slovacco scenderà negli spogliatoi per rivedere i propri vecchi compagni. Possibile, anche se sul tema non vi sono conferme, che il patron De Laurentiis riservi una sorpresa al suo ex giocatore.