Napoli, Hamsik chiama De Laurentiis: "Presidente, mi faccia andare"

© foto di Federico De Luca

"Presidente, mi faccia andare", queste sono state le parole di Marek Hamsik a De Laurentiis, riferisce il Corriere dello Sport raccontando di un colloquio telefonico di qualche giorno fa, in cui è stato ribadito il discorso già fatto dai suoi agenti nell'incontro in Filmauro. Per lo slovacco c'è la proposta dello Shandong Luneng da 36mln di euro in tre anni, ma anche il Guangzhou Evergrande di Cannavaro e la R&F con il potente intermediario Jin a Milano per capire la strategia per portare Hamsik in Cina. De Laurentiis è partito da una richiesta di 30mln di euro. Lo riporta Tuttonapoli.net