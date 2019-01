Napoli, Hamsik chiuderà carriera in Slovacchia. Prima rinnovo o addio?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tentennamento estivo di fronte ai soldi provenienti dalla Cina hanno creato un precedente e Marek Hamsik - scrive il Corriere dello Sport - potrebbe riprendere i contatti con l'Oriente, o anche con il mercato americano. Se però non dovessero esserci alternative interessanti, ma anche se dovessero esserci a dire il vero, non è detto che il capitano azzurro non possa chiudere la sua 'vera carriera' in azzurro (ovviamente con rinnovo annesso), prima di tornare per un anno in Slovacchia: una stagione con lo Slovan Bratislava, la squadra in cui è cresciuto, non può toglierglielo nessuno.