Napoli, Hamsik: "Col Milan difficile, ma abbiamo un sogno da inseguire"

Così a Premium Sport.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marek Hamsik è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima di Milan-Napoli: “Non credo che il Milan pagherà le assenze in difese, mancano due giocatori importanti ma Milan ha una rosa ampia e sappiamo che per noi sarà difficile. Noi crediamo al sogno scudetto, ma tutto passa da questa partita. È il nostro sogno e vogliamo andarcelo a prendere. Juve? Loro sono consapevoli di aver fatto una grande partita, non penso che gli peserà la sconfitta in Champions. Noi guardiamo in casa nostra. La vittoria col Chievo? La palla ultimamente non vuole entrare, la rete al 93’ ci ha ridato entusiasmo”.