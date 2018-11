Napoli, Hamsik dal ritiro: "Vogliamo ridurre il distacco dalla Juventus"

Fonte: tuttonapoli.net

Marek Hamsik ha parlato ai media slovacchi durante il ritiro con la Nazionale. Il capitano si è soffermato soprattutto sulla Nazionale, ma ha parlato brevemente anche del Napoli. Ecco le sue parole riportate da sport.aktuality.sk: "Abbiamo avuto un inizio con partite difficili, non sono in Champions, ma fortunatamente le abbiamo gestito bene. Siamo a buon punto, anche se la Juventus è già un po' più avanti. Dopo la pausa proveremo ad arrivare agli ottavi di Champions League e di ridurre la distanza dalla Juventus".

Ti trovi bene nel nuovo ruolo? "Non ho avuto un inizio perfetto, ma sono migliorato molto. L'allenatore ha notato che non andava come doveva e ha leggermente modificato il sistema di gioco. Ora credo che il Napoli stia di nuovo dimostrando la forza che ha, mostrando buone prestazioni e risultati".