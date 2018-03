Napoli, Hamsik: "Destabilizzati dal gol di Dybala? Non c'entra nulla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il gol di Dybala all'Olimpico vi ha destabilizzati? Non c'entra niente. Abbiamo cominciato molto bene con la Roma, facendo 26 tiri, ma purtroppo ci sono partite così. La Roma ci ha puniti ad ogni azione". Parole e pensieri di Marek Hamsik, capitano del Napoli che quest'oggi ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Poi - prosegue - siamo andati a San Siro, ma abbiamo fatto un'ottima gara, costringendo l'Inter ad abbassarsi e difendere, purtroppo però non siamo riusciti a segnare. Anche per la Juve sarà difficile vincere lì. Dobbiamo andare avanti e crederci perché ci sta capitando una cosa così grossa. Ci sono dieci partite, lo scontro diretto e gare difficili per loro, quindi è ovvio. Ora pensiamo al Genoa, di sicuro non molleremo".