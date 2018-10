Napoli, Hamsik: "Dominio totale. Contro la Roma due punti persi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Record amaro per Marek Hamsik. Il capitano ha raggiunto a quota 511 presenze in maglia Napoli il primatista Beppe Bruscolotti, traguardo che avrebbe però voluto festeggiare con una vittoria. Così lo slovacco sul suo sito ufficiale: "Per come è stata condotta la partita sono due punti persi. Abbiamo avuto predominio totale del gioco, creando tante occasioni ma segnando solo un gol alla fine. Record? Orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti, mi fa davvero piacere".