Napoli, Hamsik e la maledizione del record: col Milan per la svolta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marek Hamsik è pronto a dare la svolta alla sua stagione. Momento particolare per il capitano del Napoli, fondamentale nel gioco di Sarri e che non ha mai fatto mancare il proprio contributo, ma che è fermo ad un solo gol in stagione. Qualcosa è cambiato dal punto di vista tattico: spesso agisce di fianco al regista che viene marcato ad uomo per una sorta di doppio play per sviluppare gioco, ma mai in azzurro a questo punto della stagione aveva inciso così poco sotto porta. E non è un caso che da mesi sia proprio ad un gol dal record di reti di Maradona, inseguito e sognato da anni: il primato ora è ad un passo e psicologicamente anche chi gli sta vicino ha ammesso che il peso di questo traguardo personale lo sta inconsciamente condizionando.

Di certo non è preoccupato Maurizio Sarri che sin dal suo arrivo a Napoli sceglie Hamsik ed altri 10. Perché per lui lo slovacco è "insostituibile per la capacità di giocare tra le linee che non ha nessuno degli altri centrocampisti. Per questo esce tutte le partite, è l'unico modo per farlo riposare ed averlo sempre a disposizione". Il capitano del Napoli infatti non ha mai saltato una gara, è sempre partito titolare ma soltanto in tre gare non è stato sostituito. E La sosta per le nazionali, in cui è stato gestito nelle due amichevoli disputate, può averlo rigenerato in vista del prossimo tour de force.

Il gol tanto atteso dovrebbe arrivare con ogni probabilità nel prossimo ciclo di gare. Dieci match attendono il Napoli da qui alla fine del 2017, di cui sei al San Paolo. A partire dal Milan che è la terza big a cui ha segnato di più: quattro reti, meno solo di quelle rifilate a Juventus (8) e Roma (5) e non ha dubbi che proprio contro i rossoneri abbia siglato il gol più bello in carriera, nel 2008 con quel coast to coast dalla propria area e quella rossonera che fece innamorare il San Paolo. Ora può bastare anche un gol di rapina: per rompere la maledizione, agganciare Maradona e dare la svolta alla sua stagione.