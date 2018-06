Napoli, Hamsik e le offerte dalla Cina: Marek vacilla. DeLa chiede 30 mln

© foto di Federico De Luca

Resta o va via? Futuro in bilico per Marek Hamsik, capitano e simbolo del Napoli. Tentato, però, dalla Cina: fa il punto il Corriere dello Sport. Le offerte dall'Estremo Oriente, in particolare dal Guangzhou R&F, lusingano il centrocampista slovacco, che non ha ancora deciso il da farsi: 10 milioni a stagione fino al 2021, un'offerta che fa vacillare. Ancelotti spinge per tenerlo, di mezzo c'è ovviamente il Napoli: De Laurentiis chiede almeno 30 milioni di euro per privarsi di Marekiaro.