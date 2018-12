© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Abbiamo fatto tutto quello che potevamo ma non è bastato. Siamo tristi". Così Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, commenta sul suo sito ufficiale la sconfitta contro il Liverpool. "Il mio tiro a inizio partita? E' uscito di pochi centimetri, maledizione. Avevamo iniziato bene, poi abbiamo subito il Liverpool. Nella ripresa hanno avuto varie occasione, ma anche noi abbiamo avuto le nostre chances per segnare, ci è mancata anche un po' di fortuna. Abbiamo giocato grandi partite contro grandi squadre in questo girone ma non è bastato per superar il turno. Fa male uscire così adesso. Dobbiamo alzare la testa e concentrarsi sul Cagliari. Europa League? Vogliamo arrivare il più lontano possibile", ha detto.