Marek Hamsik ha firmato in giornata il contratto che lo legherà al Dalian Yifang. Lo riporta Sky Sport 24, secondo cui mancano soltanto dettagli burocratici prima che il centrocampista slovacco, ormai capitano uscente del Napoli, parta per la Cina. Confermate le cifre: Hamsik guadagnerà circa 10 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.