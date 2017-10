Napoli, Hamsik: "Il gol mi mancava. Maradona? Conta di più la squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Marek Hamsik ai microfoni di Premium Sport ha detto: "Non è facile giocare alle 12,30, ma abbiamo messo subito la gara in discesa. Il gol mi mancava, ma l'importante è che non sono mai mancati i risultati. Record di Maradona? Contano di più i risultati di squadra. Scudetto? La strada è ancora lunga, ma abbiamo vinto sette partite su sette, è incredibile".