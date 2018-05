Napoli, Hamsik: "Il nostro sogno s'è sciolto. Tifosi, ci dispiace"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo il suo 100esimo gol in Serie A, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha scritto attraverso il suo sito un messaggio ai tifosi del Napoli "Ringrazio i tifosi per il sostegno, dedico a loro il gol. Non vedevo l'ora di segnare, ma avrei preferito i tre punti. Ne abbiamo preso solo uno ed il nostro sogno s'è sciolto. Abbiamo giocato un ottimo calcio durante la stagione, eravamo primi, ci dispiace non aver concluso in testa. Prossimo anno? Abbiamo dimostrato di essere forti, tra i migliori, abbiamo una buona base per lottare per il titolo il prossimo anno".