Napoli, Hamsik in bilico: pronto Zielinski dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“C'è Zielinski, il dodicesimo titolare che ha conquistato Sarri”. Titola così Il Mattino nelle proprie pagine sportive, in merito alla gara che il Napoli giocherà oggi alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Marek Hamsik non dovrebbe giocare dall'inizio, visti i problemi fisici accusati durante la sosta, ma c'è il polacco che per i partenopei rappresenta una certezza.