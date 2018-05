Napoli, Hamsik: "Mi ha chiamato Ancelotti. Cina? Sono tentato"

© foto di Federico De Luca

Marek Hamsik non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, e la fiducia che sembra dargli Carlo Ancelotti potrebbe fargli cambiare idea. Il capitano azzurro ha ricevuto un'offerta da oltre 10 milioni a stagione dalla Cina, ma in una breve intervista rilasciata agli slovacchi di Sport24 ammette di avere ancora qualche perplessità: "Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto".