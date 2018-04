Napoli, Hamsik: "Nessun contraccolpo psicologico, oggi è fondamentale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napoli Marek Hamsik ha presentato così a Premium Sport la partita di oggi con la Fiorentina: "Noi dobbiamo pensare alla nostra partita, senza farci condizionare. Per noi conta solo vincere oggi, questa gara è fondamentale. Inter-Juve? Non c'è un rischio di contraccolpo psicologico, il Napoli è concentrato e vuole proseguire il suo cammino. Se giochiamo come sappiamo, non ce n'è per nessuno".