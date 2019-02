Napoli, Hamsik: "Non c'è ancora niente di ufficiale, non posso salutare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici anni e mezzo. Non posso salutare perché ancora non c'è niente di ufficiale". Sono le parole che Marek Hamsik ha rilasciato nella serata di ieri durante la festa per i 60 anni di Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli.

Dichiarazioni che non cambiano la sostanza: il capitano del Napoli è destinato a proseguire la sua carriera in Cina, al Dalian Yifang.