Napoli, Hamsik non forza l'addio: Ancelotti può cambiargli ruolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sono conferme ufficiali e pubbliche, ma Marek Hamsik è ormai proiettato ad iniziare la sua dodicesima stagione al Napoli sotto la guida di Ancelotti. Forte il richiamo della Cina per chiudere la carriera con un ricco ed irrinunciabile triennale da oltre 13mln di euro, ma le offerte arrivate al Napoli non sono state altrettanto ricche, a causa della luxury tax cinese che ha quasi azzerato gli investimenti sui cartellini. "30mln? Ne volevo 35 in realtà, me ne hanno offerti 15, anzi neanche - ha rivelato De Laurentiis - ma un giocatore che ora gioca lì. Adesso il massimo che posso fare è questo: chiedere 30mln fino a lunedì, altrimenti diventeranno 40". Parole chiare che difficilmente avranno benefici su un affare che il capitano azzurro però non ha alcuna intenzione di forzare.

Non ci sarà alcun braccio di ferro da parte di Hamsik, uomo simbolo dell'era De Laurentiis e della tifoseria, record-man del club che a questo punto potrebbe raggiungere anche l'ultimo che gli manca (le 511 presenze di Bruscolotti, a fronte delle sue 501). In realtà, nonostante il trasferimento che sembrava ad un passo e l'ingaggio faraonico ad attenderlo in Cina, da subito è stato attratto dal nuovo corso di Ancelotti - rivelando la telefonata tra i due e spendendo parole importanti - che potrebbe cambiargli anche il finale di carriera. Con l'addio di Jorginho, infatti, lo slovacco potrebbe cambiare l'interpretazione del suo ruolo o addirittura zona di competenza. Il talentuoso Fabian Ruiz, classe '96 e centrocampista box-to-box, sostituisce il regista solo numericamente avendo altre caratteristiche e nel 4-3-3 al momento Diawara non avrebbe alternative in regia. Anche nel 4-2-3-1 la sua collocazione sarebbe davanti alla difesa. Un percorso alla Pirlo, tracciato proprio da Ancelotti che così gli limitò il raggio d'azione e gli allungò ulteriormente la luminosa carriera.