Napoli, Hamsik: "Ora siamo secondi, ma mancano ancora 10 gare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marek Hamsik, capitano del Napoli, il giorno dopo il pareggio contro l'Inter ha commentato il match tramite il suo sito ufficiale: "Credo che la prestazione sia stata buona, abbiamo fatto il gioco ma non siamo riusciti a segnare. Ora siamo scesi al secondo posto, ma mancano ancora dieci partite e ci sono trenta punti in palio, quindi tutto è possibile, non ci arrendiamo".