© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marek Hamsik resta ad un passo dal Dalian, al punto che nel giro di 48 ore potrebbe sottoporsi alle visite mediche. La distanza tra i club riguarda più che altro garanzie bancarie da assicurare su istituti europei e non cinesi e quindi l'operazione è destinata a concludersi. Non è un caso che il giocatore - di comune accordo col Napoli - non s'è presentato a Castel Volturno, lo stesso farà oggi visto che non sarà tra i convocati per Firenze. Ed anche Carlo Ancelotti già da un bel po' di settimane ha forgiato un Napoli senza il capitano e con Fabian ormai con continuità nella zona centrale della mediana.

Domani a Firenze in realtà dovrebbe esserci per la prima volta la coppia più invocata, quella composta dallo spagnolo classe '96 ed Allan, per assicurare un mix di qualità, fisicità e geometrie, ma anche intensità, equilibrio e recupero palla. Fabian ha mostrato subito di poter interpretare al meglio il ruolo, a partire dalla sfida con la Lazio in cui è stato affiancato da Diawara ed in quella pareggiata a Milano con Zielinski come partner, ma finora non ha mai fatto coppia con il brasiliano. Allan infatti prima è rimasto fuori ad inizio anno per una squalifica e poi per il corteggiamento del PSG ed al suo ritorno è stato poi lo spagnolo a scontare un turno di squalifica.