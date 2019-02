Fonte: tuttonapoli.net

"Ciao Marek. Hamsik-Napoli ai titoli di coda: la Cina lo copre d'oro". Questo il titolo nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano scrive a proposito della trattativa con il Dalian Yifang: "E' tuttora in corso ma la definizione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Le parti si sono accordate per queste cifre: al Napoli andranno 15 milioni più bonus, mentre Hamsik firmerà un contratto di 9 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Un vero e proprio affare, considerando l’età, 32 anni da compiere il prossimo luglio, e l’ingaggio che percepisce attualmente che è di 3,5 milioni di euro a stagione".

Ma quello del capitano potrebbe non essere un addio secondo la rosea: "Andrà via, Marek, ma ritornerà in un futuro nemmeno tanto lontano, probabilmente, con un incarico dirigenziale, perché la professionalità e la sua serietà sono state uno dei punti di forza dello spogliatoio".