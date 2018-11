Napoli, Hamsik: "Siamo primi da imbattuti: chi l'avrebbe mai detto?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marek Hamsik, come di consueto, parla al suo sito ufficiale dopo ogni partita. Lo fa anche all'indomani del successo del Napoli sulla Stella Rossa, per 3-1, inaugurato da un suo gol, il primo in stagione: "Siamo felici di aver fatto divertire il nostro pubblico coi tre punti - le sue parole - sono felice per il gol ma la cosa più importante è stata la vittoria. Liverpool? Sarà una grande partita. Faremo di tutto per superare il turno, ci crediamo. Siamo una grande squadra". Inevitabile non avere rimpianti per la mancata vittoria a Belgrado o a Parigi: "Ovviamente c'è un po' di rammarico, ma dopo cinque turni chi avrebbe mai creduto al nostro primo posto senza mai perdere?" conclude il capitano azzurro.