Napoli, Hamsik: "Siamo stati pazienti ed abbiamo vinto con merito"

Marek Hamsik, capitano del Napoli, fa il punto sulla vittoria ottenuta ieri dai suoi contro la Fiorentina attraverso il suo sito ufficiale: “La Fiorentina ha fatto una buona gara, è stata per noi una buona prova di squadra. Siamo stati pazienti ed abbiamo continuato ad attaccare ricercando il nostro obiettivo. La nostra vittoria è stata meritata, ora dobbiamo continuare così. Non vediamo l’ora che arrivi martedì per la prima sfida di Champions League”.