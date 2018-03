Napoli, Hamsik: "Solo con 100 punti possiamo sperare di vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di una intervista rilasciata quest'oggi ai microfoni di Premium Sport, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato dell'obiettivo per questo finale di stagione: "Obiettivo 100 punti? Normale, solo così possiamo vincere qualcosa. Ci proveremo fino alla fine come stiamo dimostrando dalla scorsa estate e come hanno capito i tifosi con i loro bellissimi atteggiamento dopo le ultime due sfide di campionato. L'impegno della Juve in Champions può incidere? Hanno una grande rosa, non molleranno in nessuna competizione".

A dieci giornate dalla fine del campionato il Napoli ha 70 punti in classifica.