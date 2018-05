Napoli, Hamsik: "Sul campo meritavamo lo scudetto. Sarri? Spero resti"

Le sue parole

© foto di Federico De Luca

Marek Hamsik, capitano del Napoli e autore oggi del centesimo gol in maglia azzurra, è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Purtroppo c'è un po' di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Dispiace non aver vinto per quello che abbiam fatto vedere in campionato".

Vi ha penalizzato Inter-Juve e il fatto che si sia giocata prima? "E' stata una botta psicologica tosta, ma noi non dobbiamo pensare a ciò che fa la Juve. Ci sono stati episodi che hanno un po' condizionato, come il rosso a Koulibaly in una gara decisiva a Firenze. Anche oggi il Torino ha fatto due gol. Ma sono tutte colpe nostre perché dobbiamo crescere un po' mentalmente".

Sul gioco di oggi: "Siamo una squadra che deve restare sempre alta, a pressare. Appena smettiamo un po' sembra che siamo lenti, allora non dobbiamo mai abbassare i ritmi perché per gli avversari poi diventa più facile leggere le nostre giocate. Bisogna andare a mille per 90 minuti".

La Juventus merita questo scudetto? "Ha sicuramente squadra e società più forte di tutte, ma sul campo abbiamo meritato sicuramente noi di più".

L'anno prossimo ci sarà Sarri in panchina? "Me lo auguro, per continuare la nostra crescita. In questi anni siamo migliorati, quindi speriamo che il mister continuerà con noi".