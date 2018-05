Napoli, Hamsik tentato dalla Cina: ipotesi addio per il capitano azzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marek Hamsik sta riflettendo sulla sua permanenza al Napoli ed è stuzzicato dalle sirene cinesi. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive: "Pioveranno smentite, ma nello spogliatoio c’è chi giura di averlo sentito parlare a più riprese e in modo esplicito di una opportunità in Cina che lo stuzzicherebbe. Del resto, Hamsik ha superato la trentina, ha dato tantissimo al Napoli e altrettanto ha ricevuto: non ci sarebbe nulla di scandaloso se accettasse una ricca offerta dall’Oriente".

È normale pensare ad un'offerta del Guangzhou Evergrande di Paolo e Fabio Cannavaro, ma la rosea specifica che non è detto che a formulargliela siano stati loro, anche perchè in Cina ci sono tanti estimatori dello slovacco.

Insomma, secondo La Gazzetta dello Sport Marek Hamsik è in un momento di riflessione. Tra i vari aspetti che considererà c'è anche quello familiare, che potrebbe convincerlo alla fine a restare. Infatti si legge ancora sul quotidiano: "Non va trascurato il fatto che ormai a Napoli è di casa e lo sono pure i suoi figli. Spostarsi così lontano non è semplice e poi c’è sempre la possibilità di rilanciare il progetto della società azzurra di cui lui è il simbolo".