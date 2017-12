Napoli, Hamsik: "Traguardo importante da centrocampista. Avanti così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Torino-Napoli 1-3 l’azzurro Marek Hamsik: “Io come Maradona? Fa un bell’effetto, soprattutto da centrocampista 115 gol sono un bel numero. Oggi siamo contenti di questa prestazione, la partita poteva finire in maniera più larga. Siamo tornati quelli di prima ed è molto importante. La testa della classifica? Non so se è un vantaggio, ma ci aiuterà a mantenere la nostra forza e la consapevolezza di essere una squadra forte. Dobbiamo lottare fino alla fine”.