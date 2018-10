Napoli, Hamsik vicino alla Cina in estate. Ma Ancelotti l'ha convinto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se fosse andato in Cina in estate Marek Hamsik sarebbe stato sicuramente più ricco e meno soddisfatto. Raggiungere Beppe Bruscolotti in vetta alla classifica delle presenze con la maglia del Napoli, d'altronde, è una cosa straordinaria e contro la Roma celebrerà l'ennesima traguardo - tra i più importanti - della sua oltre che decennale esperienza alle pendici del Vesuvio. Qualche mese fa il trasferimento in Asia è parso davvero vicino, come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, poi due pregi del suo allenatore hanno convinto il capitano a proseguire il suo lunghissimo matrimonio con il Napoli: esperienza a carisma. Ancelotti l'ha convinto così a restare.