Napoli, Hamsik: "Vittoria col cuore e col gruppo. Felice di essere rimasto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il suo sito ufficiale, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha commentato così la vittoria di ieri sera con la Lazio: "È stata una grande vittoria. La vittoria del cuore. Prima abbiamo subito gol, ma poi abbiamo iniziato a dominare e ci siamo aggiustati nell'intervallo. È stato molto importante il gol di Insigne dopo l'ora di gara e poi abbiamo vinto. È la vittoria del collettivo, ancora una volta abbiamo dimostrato la nostra grande forza. Sono contento di continuare a indossare la maglia del Napoli. Carlo Ancelotti mi ha telefonato più volte quando mi trovavo in Slovacchia, mi ha detto che mi voleva in squadra. Obiettivi? Come nelle stagioni precedenti, vogliamo ancora essere tra i migliori in una Serie A molto competitiva. Tutti i migliori club si sono notevolmente rafforzati come Roma, Milan, Inter e Juventus con Cristiano Ronaldo. Le prime gare ci diranno molto. Non vediamo l'ora poi di affrontare la Champions. Record? So di avere la possibilità di riscrivere altri record del club, ad esempio i gol in Serie A o il numero di partite. Certo, sono bellissimi indicatori statistici ma per me la cosa più importante è la vittoria del Napoli".