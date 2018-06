Napoli, Hamsik vuole la Cina ma la luxury tax complica la cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo undici anni potrebbe ammainarsi la bandiera di Marek Hamsik e la fascia finire sul braccio di Lorenzo Insigne. Sono stati giorni di grande conflitto interiore per lo slovacco, soprattutto dopo la chiamata di Ancelotti. Alla fine la decisione l'ha presa e comunicata anche alla società: dopo una vita in azzurro, rifiutando una serie di top-club italiani ed europei, preferirebbe lasciare l'eredità a Zielinski e chiudere in Cina con un triennale faraonico da oltre 12mln di euro a stagione. Accompagnato dai suoi manager l'ha fatto presente mercoledì nell'incontro in Filmauro con De Laurentiis, l'ad Chiavelli ed il ds Giuntoli.

Non c'è intenzione di bloccare quello che è il giocatore simbolo dell'era De Laurentiis, idolo della tifoseria e, chissà, futuro uomo-società. Il presidente però è stato chiaro nelle ultime uscite ("sulle clausole sconti a nessuno", per evitare anche un effetto a catena) e la richiesta di 30mln di euro rischia di rappresentare un problema nonostante la disponibilità cinese. L’austerity del governo cinese con la luxury tax si fa sentire: per cifre superiori ai 45mln di yuan (6mln di euro) i club devono pagare una tassa del 100% della transazione, ovvero per i 30mln chiesti dal Napoli vanno versati altri 30 in un fondo per lo sviluppo del calcio. Non a caso gli acquisti hanno subito una secca battuta d’arresto: nel 2016 vennero spesi 469mln di euro nelle due finestre di mercato, nel 2017 431mln mentre l'ultima per ora non va oltre i 60mln. Difficile per Hamsik possano arrivare proposte sui 30mln richiesti, ma se l'offerta dovesse avvicinarsi almeno alla metà poi si potrebbe ragionare su una serie di amichevoli o tournée remunerative da inserire in qualche modo nell'affare. Al Napoli non resta che prepararsi a trattare, oltre a lavorare sul sostituto, per accontentare il capitano e record-man del club.