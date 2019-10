Napoli-Hellas, i voti ai tecnici: Insigne meglio in attacco. Juric timoroso

© foto di www.imagephotoagency.it

Grazie a una doppietta di Arkadiusz Milik, il Napoli è tornato alla vittoria dopo due 0-0 consecutivi, uno in Champions contro il Genk e un altro all'Olimpico contro il Torino. Di seguito le pagelle dei due allenatori.

Carlo Ancelotti (Napoli) 6.5 - La scelta di puntare su Younes dall'inizio per la prima volta in stagione facendolo partire largo a sinistra non si è rivelata particolarmente felice. La conseguenza, però, è che con questa mossa Lorenzo Insigne ha potuto giocare seconda punta, più vicino alla porta e più nel vivo del gioco. E il Napoli di questo cambio di ruolo del capitano sicuramente ne ha giovato.

Il merito principale, però, è stato quello di aver dato fiducia ad Arkadiusz Milik: in un momento particolarmente delicato il bomber polacco aveva bisogno di sentire la fiducia. Ancelotti l'ha preferito a Mertens e Llorente e Milik ha risposto con la doppietta che ha deciso la partita. Clicca qui per le pagelle del Napoli.

Ivan Juric (Hellas Verona) 6 - Perde ma non demerita. Il suo Verona nonostante la sconfitta esce dal San Paolo a testa alta. Nella prima mezz'ora sorprende il Napoli con la sua organizzazione e va più volte vicino al gol. Forse l'unica pecca è quella di non osare abbastanza: l'Hellas è sceso in campo con una sola punta di ruolo e ha aumentato il peso offensivo solo quando era in svantaggio. E per il Napoli, dopo mezz'ora di smarrimento, la nottata era già passata. Clicca qui per le pagelle dell'Hellas Verona.